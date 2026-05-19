ООО «Малинищи» Рязанской области с 19 по 22 мая 2026 года проведет наземную обработку гербицидами и фунгицидами (класс опасности для человека и пчел — 3). Работы будут проходить вечером и ночью (с 19:00 до 08:00 следующего дня) на полях вблизи сел Гремяки, Воскресенка, Малинищи, Последово, Озерки, а также деревень Абакумово и Марфина Слобода.

Пчеловодов Пронского округа предупредили об обработке полей с 19 по 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пронского округа.

Ульи рекомендуется увозить на безопасное расстояние (не менее 3-5 км), на ночь закрывать летные отверстия и обеспечивать пчел кормом. Адрес хозяйства для уточнений — ООО «Малинищи», контактный телефон +7 (967) 152-74-76 . Срок действия агрохимикатов — 21 день.

