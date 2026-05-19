Павел Малков: В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что в регионе продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов региона. Кампания по набору в мобилизационный людской резерв проводится в стране в соответствии с законом, подписанным 4 ноября президентом России. Дежурство в составе мобильных огневых групп осуществляется в течение 60 суток раз в год. Основная задача резервистов — охрана и оборона важных объектов, прежде всего промышленных предприятий, электростанций, а также участие в ликвидации ЧС, мероприятиях гражданской обороны, в поддержании общественного порядка на улицах.

Глава региона Павел Малков отметил: «В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы. Защита родной земли касается каждого. Особенно сегодня. Многие рязанцы уже встали в строй, чтобы помогать отражать атаки вражеских БПЛА, участвовать в ликвидации последствий ЧС и обеспечении безопасности жителей». Он также пояснил, что служба проходит на территории Рязанской области, без выезда. Вступить в резерв можно по контракту и при этом продолжать работать на своем месте. Предусмотрены обучение, денежные выплаты за пребывание в резерве и участие в сборах. Сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.