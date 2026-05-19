Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа

Перерасчет проведут беззаявительно и затронет выплаты для около 136 тысяч человек. В Соцфонде отметили, что повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, а также родителей, использовавших материнский капитал для формирования пенсии. Для этой категории пенсионеров увеличение составит еще более значительные 19,3%, что затронет около 37,3 тысячи человек. Общий объем средств, выделенных для проведения перерасчета, составит 8,5 миллиарда рублей. На данный момент средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, в то время как средний размер срочной пенсионной выплаты достигает 3 тысяч рублей.

С 1 августа накопительные пенсии граждан России будут повышены на 17,3%. Об этом сообщается на официальном сайте Социального фонда РФ.

