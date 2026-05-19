Москвич убил любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от мужа

По данным Telegram-канала, 38-летняя женщина в феврале ушла от мужа. При этом официально развод супруги не оформляли. Отмечается, что 18 мая муж запереживал, что от жены давно не было никаких новостей, и обратился в полицию. Те установили, что женщина все время была в квартире у любовника — позднее там же нашли ее тело с ножевым ранением на шее. Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет колонии. Столичный СК начал расследование.