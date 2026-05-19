Минфин может ужесточить условия семейной ипотеки для одной категории родителей

В Минфине России рассматривается возможность ужесточения условий семейной ипотеки,
По информации «Московской перспективы», с 1 июля 2024 года ставки по льготным кредитам могут вырасти для родителей, не состоящих в браке. Отмечается, что это предложение содержится в письме главы Минстроя Никиты Стасишина, направленном правительству.
В рамках обсуждений Минфин планирует повысить ставку по ипотечным кредитам в тех случаях, когда второй родитель оформляет новую ипотеку или если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.
Также отмечается, что изменения могут затронуть ипотечные кредиты, оформленные после февраля 2024 года. С 1 февраля текущего года действует правило, согласно которому на одну семью может быть оформлена только одна ипотека, тогда как ранее каждый из супругов имел право на отдельный льготный кредит.
Минстрой поддержал данную инициативу, однако ведомство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Конкретные параметры изменения ставки пока не определены, но источник «Московской перспективы» сообщил, что речь может идти о ставке в диапазоне 8-9%, в то время как рыночные ставки по ипотеке варьируются от 17% до 19%.