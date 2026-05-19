Минфин может ужесточить условия семейной ипотеки для одной категории родителей

С 1 июля 2024 года ставки по льготным кредитам могут вырасти для родителей,, согласно письму главы Минстроя Никиты Стасишина. Минфин планирует повысить ставку, если второй родитель оформляет новую ипотеку или если заемщик не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Изменения могут затронуть кредиты, оформленные после февраля 2024 года. С 1 февраля действует правило о том, что на одну семью может быть оформлена только одна ипотека. Минстрой поддержал инициативу, но считает, что она не должна касаться уже выданных кредитов. Конкретные параметры изменения ставки пока не определены, но предполагается, что она может составить 8-9%, в то время как рыночные ставки варьируются от 17% до 19%.

В Минфине России рассматривается возможность ужесточения условий семейной ипотеки, сообщает издание «Коммерсантъ».

По информации «Московской перспективы», с 1 июля 2024 года ставки по льготным кредитам могут вырасти для родителей, не состоящих в браке. Отмечается, что это предложение содержится в письме главы Минстроя Никиты Стасишина, направленном правительству.

В рамках обсуждений Минфин планирует повысить ставку по ипотечным кредитам в тех случаях, когда второй родитель оформляет новую ипотеку или если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

Также отмечается, что изменения могут затронуть ипотечные кредиты, оформленные после февраля 2024 года. С 1 февраля текущего года действует правило, согласно которому на одну семью может быть оформлена только одна ипотека, тогда как ранее каждый из супругов имел право на отдельный льготный кредит.

Минстрой поддержал данную инициативу, однако ведомство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Конкретные параметры изменения ставки пока не определены, но источник «Московской перспективы» сообщил, что речь может идти о ставке в диапазоне 8-9%, в то время как рыночные ставки по ипотеке варьируются от 17% до 19%.