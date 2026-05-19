Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 259
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 495
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 520
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 988
Информационный деловой центр Рязанской области открылся в Харбине КНР
В Харбине продолжает работу Десятое Российско-Китайское ЭКСПО — одна из крупнейших международных площадок, посвящённых промышленной кооперации, технологиям, логистике и развитию внешнеэкономических связей между Россией и КНР. В рамках бизнес-миссии Рязанской области в Китай, проходящей под руководством зампреда правительства региона Юлии Шваковой, 14 мая в Харбине совместно с Российско-Китайской гильдией коммерции открыли Информационный деловой центр Рязанской области (ИДЦ), сообщили в пресс-службе Агентства развития бизнеса Рязанской области.

18 мая руководитель Информационного делового центра Павел Кипарисов выступил модератором стратегической сессии «Сотрудничество для инновационного развития. Промышленность, Наука, Технологии», состоявшейся в рамках юбилейного ЭКСПО. Организаторы мероприятия — Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией и Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции.

В работе сессии участвовали представители профильных ведомств, отраслевых ассоциаций и крупнейших корпораций России и Китая, включая Sinopec Engineering Group, Genertec Meheco, Торгово-промышленную палату РФ, Московскую ТПП, а также региональные органы власти.

Во время дискуссии обсуждались вопросы перехода к совместным технологическим цепочкам и научно-исследовательским центрам, развитие промышленной кооперации, логистики, трансфера технологий и расчётов в национальных валютах. Отдельное внимание уделили перспективам российско-китайского взаимодействия в рамках новой пятилетки КНР и расширению участия регионов в международных технологических проектах.

Как отметили в АРБ, участие руководителя ИДЦ Рязанской области в качестве модератора стратегической сессии такого уровня подтверждает высокий статус региона в российско-китайской повестке и открывает новые возможности для рязанских предприятий в сфере промышленной кооперации и технологий.

Как подчеркнула Юлия Швакова, создание Информационного делового центра в Китае — часть системной работы правительства Рязанской области по развитию двусторонних отношений, укреплению внешнеэкономического сотрудничества и продвижению регионального бизнеса на одном из ключевых международных рынков.