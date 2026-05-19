Госдума: ядерные учения России покажут Западу силу оружия

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что начавшиеся учения с применением ядерных сил РФ направлены не только на повышение боевой подготовки, но и на демонстрацию мощи Западу. По его словам, на фоне агрессивных заявлений коллективного Запада результаты учений частично опубликуют, чтобы противник понимал последствия возможной агрессии против России.