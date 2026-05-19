Главу рязанского КФХ оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами

В Рязанской области ИП глава КФХ Умалатов М. О. получил штраф за неисполнение предписания в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В мае 2025 года сотрудники ведомства провели внеплановую проверку хозяйства. В ходе нее специалисты выявили нарушения при работе в информационной системе «Сатурн».

По данным Управления, предприниматель нарушил порядок внесения сведений о применении пестицидов и не соблюдал установленные регламенты, в том числе затрагивающие права и интересы пчеловодов.

По итогам проверки главе КФХ выдали предписание с требованием устранить нарушения до 8 декабря 2025 года.

Во время повторной проверки в декабре сотрудники Россельхознадзора установили, что требования предписания предприниматель не выполнил.

После этого в отношении Умалатова возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»). Материалы передали мировому судье судебного участка № 57 Шацкого районного суда.

В апреле 2026 года суд признал главу КФХ виновным и назначил ему штраф.