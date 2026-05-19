ФАС возбудила дело против «Нижфарм» из-за необоснованного повышения цен на лекарство от давления

Компания «Нижфарм» повысила цены на препарат «Эдарби» на 19-28% при том, что себестоимость снижалась. Лекарство не входит в перечень жизненно важных, поэтому государство не регулировало его цену. ФАС усмотрела нарушение закона о защите конкуренции. В случае признания вины компании грозит штраф или изъятие незаконного дохода в бюджет.