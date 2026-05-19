Директор музея из Рязанской области поучаствовал в программе «Давай поженимся!»

Директор Дома-музея Константина Циолковского в селе Ижевское Спасского округа Николай Медведков поучаствовал в программе «Давай поженимся!». Выпуск вышел в эфир Первого канала 18 мая. Ведущая телепередачи Лариса Гузеева рассказала зрителям, что 34-летний Николай занимается пчеловодством, разведением домашнего скота, выращиванием овощных культур и мечтает не дать угаснуть родному краю. Она уточнила, что герой против заграничных поездок и переездов. «Николай не обратит внимания на обладательницу экстравагантной внешности и накладных волос, не найдет общий язык с болтушкой и не уживется с амбициозной бизнесвумен», — поделилась ведущая. Герой намерен жениться на «скромной, любознательной барышне с хорошей репутацией, высшим образованием и длинной косой».

Герой намерен жениться на «скромной, любознательной барышне с хорошей репутацией, высшим образованием и длинной косой». Супруге при этом придется переехать в село Ижевское, где проживает и работает мужчина.

В эфире показали видеоролик, подготовленный Николаем. Рязанец провел экскурсию по своей усадьбе и окрестностям, продемонстрировал хозяйство, где содержит птиц, свинью, пчел и выращивает овощи.

Директор музея рассказал про предыдущие отношения и отметил, что девушки «боялись утонуть» в домашней рутине. По его словам, будущая супруга должна наводить порядок в жилье, готовить еду, проявлять заботу. Приветствуется знание иностранных языков.

В рамках телепередачи Николай определился с невестой. Он выбрал 27-летнюю Валентину из Ростовской области. Девушка работает специалистом по охране труда на сельском предприятии. Валентина любит шить, вязать и вышивать, выращивает микрозелень, делает овощные закрутки и гордится тем, что получила высшее образование.

Фото — скриншоты эфира Первого канала.