17-летний юноша погиб после столкновения с легковушкой в Рязанской области

Трагедия произошла вечером 18 апреля на 100-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское» в Милославском районе. 56-летний житель Скопина за рулем автомобиля «Фольксваген» столкнулся с двигающимся в попутном направлении мотоциклом «Стелс». В результате 17-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.