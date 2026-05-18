Жители Рязани остались без воды из-за коммунальной аварии
В Рязани в понедельник, 18 мая, отключили холодную и горячую воду из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в городских теплосетях.
С 6:00 приостановлена подача холодной и горячей воды по следующим адресам:
- улица Новая, дома № 68/22, 84;
- улица Попова, дома № 18, 19/43 22/51;
- улица Радиозаводская, дома № 11/27;
- улица Электрозаводская, дом № 51.
Причина — устранение повреждения на трубопроводе на улице Новой, дом № 84.