Жители нескольких сел под Рязанью останутся без света

18 мая отключат электроэнергию в населенных пунктах Рязанского округа: С 09:00 до 17:00 ресурса не будет в cеле Дубровичи: территория МКУ «Дубровическое» (полностью). Отмечается, что под отключение попадает школа, детский сад и скважина. А также в деревне Демкино — территория МКУ «Высоковское» (полностью). Социально-значимых и объектов ЖКХ нет. Помимо этого, с 10:00 до 17:00 света не будет в селе Дядьково: территория МКУ «Дядьковское» (частично); улица Садовая, улица Ленпоселок, улица Грачи, д. 1 — 51.