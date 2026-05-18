Жителей Ермишинского округа пригласили пройти диспансеризацию в передвижном комплексе

Осмотр начинается в 10:00. График выездов: 21 мая на улице Октябрьской, у старого магазина, 26 мая, на Молодежной у детской площадки, 28 мая, на Новой у кафе «Премиум», 2 июня, на Нефтяников у остановки, 4 июня, на пересечении Октябрьской и Московской у магазина «у Федяка», 9 июня, на Сасовской у детской площадки, 11 июня, на Садовой и 2-й Октябрьской у ДК, 16 июня, на Красной Горке у перекрестка, 18 июня, на площади Ленина у магазина «Престиж».