За выходные рязанская полиция изъяла за нарушения 26 литров алкоголя

На выходных полиция провела рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

За три дня полицейские выявили 44 нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составили 35 протоколов: 18 за нарушение правил въезда, 15 за незаконную работу и 2 за другие нарушения. Также составили 9 протоколов на работодателей, которые незаконно нанимали иностранцев.

Во время рейдов в кафе на улицах Кирпичного завода и Островского нашли нарушения при продаже алкоголя. Изъято 26 литров спиртного, по этим фактам проводятся проверки.

Кроме того, полицейские задержали 4 человека, которые были в федеральном розыске за разные преступления.