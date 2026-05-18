За неделю в Рязанской области потушили 34 пожара, есть жертвы

С 11 по 17 мая на территории Рязанской области ликвидировано 34 пожара. Из них: 20 техногенных; 11 загораний мусора; 3 загорания сухой травы. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений, 14 единиц техники. На пожарах за неделю погибло 2 человека.