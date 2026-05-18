Водители сообщили властям, что массово пробивают колеса на рязанской трассе

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских пояснила, что протяженность всей магистрали составляет 27,1 километра. В 2026 году планируется отремонтировать 11,2 километра пути вблизи сел Картаносово, Поповка и Деулино. Стоимость работ оценивается в 184 миллиона рублей. Как уточнила Антонина Черских, дорога уже включена в шестилетний план ремонта дорожной сети региона. В этом году заключат контракт на первый этап работ, остальные участки магистрали отремонтируют в 2027 году.

Водители массово пробивают колеса на рязанской трассе Ласково — Деулино, губернатор Павел Малков обратил внимание на проблему. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 18 мая.

