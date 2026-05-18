Власти предупредили рязанцев о фейках про запуск БПЛА с территории региона
«В ближайшие две недели наблюдается активизация врага в социальных сетях. В числе фейков, которые вбрасывает ЦИПсО (Центры информационно-психологических операций) — запуск беспилотников якобы с территории региона. Это фейк!» — сказано в сообщении. В опергруппе отметили, что запуск БПЛА осуществляется с территории Украины. Маршруты установлены. «Цель врага — посеять панику у населения и недоверие к власти. Пользуйтесь только официальными источниками информации!» — заключили в опергруппе.
Власти предупредили рязанцев о фейках про запуск БПЛА с территории региона. Об этом 18 мая сообщили в соцсетях опергруппы.
Фото: канал опергруппы Рязанской области в «Максе».