Вандалы сломали уличные тренажеры в селе Успенском Скопинского округа

На спортивной площадке рядом с пляжем в селе Успенское неизвестные сломали уличные тренажеры. Оборудование установили всего год назад по программе поддержки местных инициатив на средства регионального, местного бюджетов и при участии жителей. Местные дети и взрослые активно пользовались площадкой для занятий спортом. Полиция уже начала проверку — злоумышленников ищут.