Вандалы сломали уличные тренажеры в селе Успенском Скопинского округа
На спортивной площадке рядом с пляжем в селе Успенское неизвестные сломали уличные тренажеры. Оборудование установили всего год назад по программе поддержки местных инициатив на средства регионального, местного бюджетов и при участии жителей. Местные дети и взрослые активно пользовались площадкой для занятий спортом. Полиция уже начала проверку — злоумышленников ищут.
Вандалы сломали уличные тренажеры в селе Успенском Скопинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
