В рязанском травмпункте БСМП за неделю приняли более 650 пациентов

За прошедшую неделю, с 11 по 17 мая, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 655 пациентам. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. 152 человека обратились за помощью с переломами, 262 — с ушибами, 125 — с растяжениями, 86 — с ранами. В️ сообщении напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 мая, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 655 пациентам. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

152 человека обратились за помощью с переломами, 262 — с ушибами, 125 — с растяжениями, 86 — с ранами.

В️ сообщении напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.