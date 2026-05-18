В Рязанской области зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
Превышение ПДК сероводорода в воздухе зафиксировали в Дашково-Песочне 13 мая. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,57 ПДКмр. В других районах города превышений не зафиксировали. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.
