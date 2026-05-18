В Рязанской области задержали мужчину, торговавшего немаркированным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Черная Слобода Шацкого округа. В доме и гараже 54-летнего местного жителя полицейские нашли 792 бутылки водки без акцизных марок общим объемом 392 литра и 19 канистр емкостью 5 и 10 литров, в которых содержалось 130 литров спиртосодержащей жидкости. Общая сумма найденного алкоголя оценивается в 300 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчина торговал спиртным оптом и в розницу. Его покупатели посещали местного жителя на дому или делали ему заказ о доставке.

В полиции подчеркнули, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками») и ч.1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере»).

Мужчине грозит до 3 лет колонии и штрафы до 3 млн рублей.