В Рязанской области сгорели два дома

Пожар случился днем в понедельник, 18 мая, на улице Советской. Отмечается, что начался он между двух нежилых домов. Из-за ветра огонь охватил строения. Как рассказали издательскому дому в пожарно-спасательной части, опасность была в том, что пожар мог перекинуться и на жилой дом, расположенный рядом. Возгорание тушили несколько часов. На месте работали две машины и семь человек личного состава, а также электрики и газовщики. Жилой дом удалось отстоять. Отмечается, что причину возгорания установят специалисты. Пострадавших нет.

В понедельник, 18 мая, в селе Белоречье Сараевского округа сгорели два нежилых дома. Об этом сообщил ИД «Пресса».

