В Рязанской области приостановят движение по наплавному мосту через реку Ока

Движение по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица временно приостановят. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Ограничения будут действовать в понедельник, 18 мая, с 15:00 до 17:00. Отмечается, что причиной являются технические неполадки.

Движение по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица временно приостановят. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ».

Ограничения будут действовать в понедельник, 18 мая, с 15:00 до 17:00.

Отмечается, что причиной являются технические неполадки.