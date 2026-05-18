В Рязанской области приостановят движение по наплавному мосту через реку Ока
Движение по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица временно приостановят. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Ограничения будут действовать в понедельник, 18 мая, с 15:00 до 17:00. Отмечается, что причиной являются технические неполадки.
