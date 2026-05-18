В Рязанской области планируют провести рейтингование муниципалитетов. Об этом сообщает Корпорация развития Рязанской области.

Первый топ-10 наиболее эффективных муниципалитетов с точки зрения привлечения инвестиций планирует составить Корпорация развития Рязанской области. Соответствующие полномочия по рейтингованию муниципалитетов предоставил Комитет инвестиций и туризма Рязанской области.

Цель этой работы — оценить, насколько эффективны меры по улучшению состояния инвестиционного климата и уровень развития конкурентной среды в каждой отдельной территории.

Всего разработано 22 критерия, на основании которых и будет проведено ранжирование муниципальных образований.

Отмечается, что рейтингование станет ежегодной практикой, которая сможет помочь муниципалитетам критически отнестись к качеству работы с инвесторами, что, в свою очередь, сможет положительно сказаться на степени инвестиционной привлекательности всей Рязанской области.