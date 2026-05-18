В Рязанской области горели два дома и сарай
Один из пожаров случился около семи часов вечера 16 мая в деревне Желобова Слобода Спасского округа. Горел дом на улице Магистральной. После случившегося повреждена пристройка. Полностью сгорел сарай. В этот же день горел дом на улице Решетино в селе Бельское в Спасском округе. Потолок и стена повреждены. Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
