В рязанской БСМП рассказали о продуктах для профилактики эндокринных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые йодом (морепродукты, морская капуста, йодированная соль), селеном и цинком (мясо, злаки, орехи, бобовые, грибы), витамином D (яйца, печень трески) и омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, сардины). При этом стоит ограничить потребление простых углеводов, сахара, трансжиров, избыточной соли и кофеина.