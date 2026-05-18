В Рязани врачи спасли пациентку с инсультом

Жительница города Елена рассказала, что ее мать почувствовала себя плохо около 6 утра. У женщины наблюдались симптомы нарушения речи и сильной слабости. «Сперва я решила, что справлюсь сама. Состояние стремительно ухудшалось, мама уже не могла сидеть самостоятельно», — отметила Елена. Поняв, что необходима срочная медицинская помощь, она вызвала скорую. Бригада прибыла быстро и поставила предварительный диагноз — инсульт. «Медики настаивали: медлить нельзя, нужно ехать в стационар», — добавила Елена. Несмотря на первоначальные сомнения, она приняла решение о госпитализации. В больнице пациентку уже ждали, и сейчас она проходит курс лечения и чувствует себя лучше. Елена выразила благодарность фельдшерам, а также водителю за их профессионализм и оперативность.

В Рязани бригада скорой помощи оказала оперативную помощь пациентке с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе регионально минздрава.

Жительница города Елена рассказала, что ее мать почувствовала себя плохо около 6 утра. У женщины наблюдались симптомы нарушения речи и сильной слабости.

«Сперва я решила, что справлюсь сама. Состояние стремительно ухудшалось, мама уже не могла сидеть самостоятельно», — отметила Елена. Поняв, что необходима срочная медицинская помощь, она вызвала скорую.

Бригада прибыла быстро и поставила предварительный диагноз — инсульт. «Медики настаивали: медлить нельзя, нужно ехать в стационар», — добавила Елена. Несмотря на первоначальные сомнения, она приняла решение о госпитализации.

В больнице пациентку уже ждали, и сейчас она проходит курс лечения и чувствует себя лучше.

Елена выразила благодарность фельдшерам, а также водителю за их профессионализм и оперативность.