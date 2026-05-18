В Рязани в комиссию по делам несовершеннолетних включили священников

В Рязанской области в состав региональной комиссии по делам несовершеннолетних включили священников. Соответствующую инициативу озвучил министр труда и соцзащиты Андрей Кричинский. 18 мая на заседании в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних предложили включить представителей конфессий. Возражений на предложение не поступило.