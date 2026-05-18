В Рязани уполномоченная по правам ребенка и заместитель прокурора проведут личный прием 26 мая

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова совместно с заместителем прокурора региона Вячеславом Шерстневым 26 мая 2026 года проведут прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних. Встреча состоится в Центре социального развития на улице Грибоедова, 8А, начало в 10:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться и уточнить информацию можно по телефонам: 8 (4912) 27-44-57, 27-44-34

