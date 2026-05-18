В Рязани сотрудницу маркетплейса заподозрили в краже на 580 тысяч рублей

В Рязанской области после личного приема у прокурора региона Дмитрия Коданева возбудили уголовное дело о краже в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

К прокурору обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о краже из пункта выдачи заказов маркетплейса.

Проверка показала, что сотрудница маркетплейса похитила товарно-материальные ценности более чем на 580 тысяч рублей. Ущерб удержали с предпринимателя.

Ранее орган предварительного расследования отказался возбуждать уголовное дело, однако прокуратура признала это решение необоснованным и отменила его.

После вмешательства надзорного ведомства возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия.

Всего за прошедшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 645 обращений граждан. По существу рассмотрели 205 из них, в том числе 37 обращений на действия судебных приставов, 32 — по вопросам ЖКХ и 29 — о нарушениях при приеме и регистрации сообщений о преступлениях.