В Рязани разыскивают военного, самовольно покинувшего часть

Ориентировку на розыск 31-летнего Олега Буйлука заметили на стенде у отдела МВД России по Московскому району Рязани. По данным МВД, уроженец Донецкой области обвиняется по ч.5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»). Мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

