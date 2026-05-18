В Рязани раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» более чем на 10 млн рублей

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Рязани и Новосибирске подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинскими картами». Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, они похитили более 30 миллионов рублей.

Злоумышленники регистрировались на платформе «PRO. Культура. РФ» и объявляли о культурных мероприятиях, которые на самом деле не проводились. Деньги от продажи билетов, оплаченных с помощью «Пушкинских карт», они оставляли себе.

В Рязани бывший заведующий музеем организовал продажу билетов через посредников и обналичивал деньги, полученные от фиктивных мероприятий. С апреля 2023 года по май 2024 года он украл более 10 миллионов рублей. В Новосибирске трое местных жителей с мая по июль 2022 года продавали билеты на несуществующие экскурсии и похитили более 22,5 миллионов рублей.

В ходе обысков были изъяты деньги, банковские карты и техника. Против задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как отметили в « МК в Рязани », по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан бывший заведующий отделом Музея истории молодёжного движения.

