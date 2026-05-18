В Рязани осудили двух граждан за передачу взятки в 300 тысяч рублей

Железнодорожный районный суд города Рязани вынес приговор двум россиянам, которые занимались посредничеством во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В 2024 году их задержали за передачей взятки в 300 тысяч рублей должностному лицу, которое раньше работало в правительстве Рязанской области. Отмечается, что эти деньги предназначались за помощь в распределении квот на привлечение иностранных работников для коммерческих организаций. В результате расследования уголовного дела один из обвиняемых получил 6 лет тюрьмы и штраф в 600 тысяч рублей, а второй — 5 лет и 2 месяца с условным сроком на 3 года и также штрафом в 600 тысяч рублей.

