В Рязани наркоман угнал машину, припаркованную у автосервиса

О пропаже автомобиля «Лада Гранта» в полицию сообщила 36-летняя рязанка. По словам владелицы, ее автомобиль сломался и ей пришлось отбуксировать его к мастерской. Женщина оставила ключ от замка зажигания в салоне, договорившись, что утром автослесарь начнет ремонт и у него будет возможность завести мотор. Однако позже на автомобиль наткнулся 22-летний рязанец, пристрастившийся к употреблению наркотиков. Отмечается, что молодой человек специально прогуливался по гаражным кооперативам в поисках незапертых автомобилей. Машину рязанки он продал знакомому и помог отбуксировать автомобиль к дому покупателя. Вырученные с продажи средства рязанец планировал потратить на покупку наркотиков. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Рязани наркоман угнал машину, припаркованную у автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

