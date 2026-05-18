В Рязани из-за обрыва троллейбусных проводов образовалась пробка
По словам рязанцев, на проезде Шабулина сильно затруднено движение. Согласно «Яндекс Картам», около остановки «Спорткомплекс Чайка» оборвало троллейбусные провода. Как отметили читатели, на месте работают сотрудники ДПС и дорожные службы. Официальная информация уточняется.
В Рязани 18 мая из-за обрыва троллейбусных проводов образовалась пробка. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
По словам рязанцев, на проезде Шабулина сильно затруднено движение. Согласно «Яндекс Картам», около остановки «Спорткомплекс Чайка» оборвало троллейбусные провода.
Как отметили читатели, на месте работают сотрудники ДПС и дорожные службы.
Официальная информация уточняется.