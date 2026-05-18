В Рязани из-за обрыва троллейбусных проводов образовалась пробка

По словам рязанцев, на проезде Шабулина сильно затруднено движение. Согласно «Яндекс Картам», около остановки «Спорткомплекс Чайка» оборвало троллейбусные провода. Как отметили читатели, на месте работают сотрудники ДПС и дорожные службы. Официальная информация уточняется.