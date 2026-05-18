В России внедрили систему раннего выявления генетических заболеваний

В России начали применять новую тест-систему, которая позволяет выявлять у новорожденных более 2 тысяч наследственных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, систему внедрили в начале 2026 года. «По итогам первых трех месяцев этого года введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более двух тысяч наследственных заболеваний у новорожденных», — заявила она на совещании правительства.

В России начали применять новую тест-систему, которая позволяет выявлять у новорожденных более 2 тысяч наследственных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, систему внедрили в начале 2026 года.

«По итогам первых трех месяцев этого года введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более двух тысяч наследственных заболеваний у новорожденных», — заявила она на совещании правительства.

Вице-премьер отметила, что благодаря новой технологии врачи уже выявили патологии у нескольких сотен детей. Это позволило вовремя начать необходимое лечение.