В России появится новый ГОСТ для безопасной перевозки детей и обучающихся

Документ планируют ввести в действие в сентябре текущего года. Основная цель нового стандарта — системное управление рисками на всех этапах перевозки: от подготовки рейса до посадки, высадки и движения по маршруту. Согласно новому ГОСТу, перевозчики обязаны оценивать потенциально опасные факторы, проводить мониторинг инцидентов и четко реагировать на нештатные ситуации. Отмечается, что это позволит не только контролировать процесс по установленным регламентам, но и предупреждать происшествия. В Росстандарте отметили, что внедрение данного стандарта значительно повысит надежность перевозок и уровень безопасности детей.

