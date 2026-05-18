В России могут ввести обязательную регистрацию самокатчиков через «Госуслуги»

В России могут ужесточить правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Министерство транспорта поддерживает идею авторизации пользователей через портал «Госуслуги».

Как отмечает «Газета. ру», это значит, что арендаторы самокатов должны будут подтверждать свой возраст и личность.

Депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил создать реестр для личных самокатов, чтобы легче было выявлять нарушителей правил дорожного движения. Также обсуждается возможность запрета на использование электросамокатов для людей младше 16 лет.

Эксперты считают, что электросамокаты должны регулироваться так же, как и другие виды транспорта. В Минтрансе отметили, что вопросы авторизации пользователей будут проработаны после внесения изменений в правила дорожного движения.