В Роспотребнадзоре Рязанской области рассказали об угрозах от клещей и комаров и способах защиты

По пресс-службе регионального ведомства, в области ежегодно регистрируется клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), хотя по клещевому энцефалиту область не эндемична — специальная вакцинация не нужна. Комары также представляют опасность: малярийные могут переносить малярию, а немалярийные — туляремию, лихорадку Западного Нила и даже лихорадку Зика.

Для защиты на природе советуют носить светлую закрытую одежду, заправляя штаны в носки, и использовать специальные средства: акарицидные (убивают клещей), репеллентные (отпугивают) или комбинированные.

Важно строго соблюдать инструкцию — то, что наносят на одежду, нельзя наносить на кожу.