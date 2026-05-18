В Пятигорске на АЗС произошел взрыв, пострадали шесть человек

Инцидент произошел 16 мая на АЗС в Пятигорске. При разгрузке газовоза случился взрыв с последующим возгоранием. Объявляли повышенный ранг пожара. Площадь пожара составила свыше 1000 квадратных метров.

В Пятигорске на АЗС произошел взрыв, пострадали шесть человек. Об этом сообщил «112».

Фото и видео: Telegram-канал «112».