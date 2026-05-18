В Пронском округе демонтировали памятник строителям
В Новомичуринске начались работы по благоустройству сквера «Строителям». Памятную плиту на время демонтировали. После завершения всех работ она вернется на место. В планах — обновление дорожек, освещения, озеленение и создание новых зон отдыха.
В Пронском округе демонтировали памятник строителям. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Фото: пресс-служба районной администрации.