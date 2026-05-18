В одном из округов Рязанской области отключили электроэнергию

В Касимовском округе отключили свет. Об этом сообщили в АО РОЭК. В понедельник, 18 мая, ресурса не будет до 13:00 на улицах: Луначарского, Спартака, Володарского, Энгельса, пл. Грибкова. Отмечается, что в это время будут проводиться ремонтные работы на подстанции.