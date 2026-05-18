В Новосибирске машина врезалась в опору моста, водитель и пассажир сгорели в ней

В Новосибирске девушка без водительских прав врезалась в опору моста и заживо сгорела вместе с пассажиром. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечаемся, что Юлия ехала к мосту и, не заметя, как проскочила подъем, врезалась в опору конструкции. Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из водителей, ехавших рядом.

