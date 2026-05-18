В Набережных Челнах загорелся склад с лакокрасочной продукцией

В Набережных Челнах 16 мая на улице Авторемонтной произошел крупный пожар на складе с полимерной и лакокрасочной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Возгорание началось около трех часов ночи недалеко от поселка ГЭС и охватило открытую площадку площадью более 6 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Очевидцы сообщали о густом столбе черного дыма, который был виден за несколько километров, а также о сильном едком запахе в воздухе.

На месте работали 70 человек и 23 единицы техники, из них 55 сотрудников и 14 единиц техники — от МЧС России. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Очевидцы сообщали о густом столбе черного дыма, который был виден за несколько километров, а также о сильном едком запахе в воздухе.

Пожар удалось локализовать около 06:55. Причины возгорания устанавливаются, ведется расследование.

Фото: МЧС России.