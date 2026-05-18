В Литве упал украинский беспилотник

В Утенском районе Литвы упал иностранный беспилотник. По предварительным данным, дрон мог быть украинским. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантаса Виткаускаса. Беспилотник обнаружили в поле возле села Самане в восточной части страны. По словам Виткаускаса, на украинское происхождение аппарата указывают найденные обломки. На месте происшествия работают экстренные службы. Власти ввели план «Щит», который применяют при угрозе взрыва.

При этом признаков детонации после падения дрона специалисты не обнаружили.

Точно установить, когда беспилотник пересек воздушное пространство Литвы и когда именно упал в Утенском районе, пока невозможно. Местные жители сообщили о находке около 19:00 по местному времени.

Страны Балтии, включая Литву, уже неоднократно сообщали о залетевших в их воздушное пространство дронах. Позже часть из них идентифицировали как украинские беспилотники.