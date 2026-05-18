В Кремле выразили надежду на возобновление переговоров по Украине

Также, как заявил представитель Кремля, Россия рассчитывает, что США продолжат посреднические усилия по Украине. Кроме того, Песков сообщил журналистам, ВС РФ наносят удары только по военным или околовоенным объектам Киева, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс по Украине пока находится на паузе, Москва рассчитывает на его возобновление. Об этом 18 мая сообщило ТАСС.

