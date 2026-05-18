В Клепиковском районе 20 мая проведут подворные обходы для регистрации скота

В деревне Лосево специалисты администрации и ветстанции 20 мая с 14:00 до 16:30 пройдут по дворам, чтобы зарегистрировать сельскохозяйственных животных. Жителей просят быть дома. Если не получится обеспечить доступ, нужно позвонить по телефону +7 (953) 742-32-39. За подробностями о маркировке и учете животных обращайтесь в Клепиковскую райветстанцию в Спас-Клепиках на улице Урицкого, 57.