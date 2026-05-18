В Клепиковском округе 19 мая отключат электричество

Во вторник, 19 мая, в Клепиковском округе пройдут плановые работы на сетях филиала «Клепиковский РЭС» АО «РОЭК», в связи с чем временно отключат электроэнергию. С 09:00 до 12:00 без света останутся деревни Горки, Гришино, Заводская Слобода, Ивкино, Кирьяково, Натальино, Неустроево, Озерье, Ольгино, Павлово, Томаково, Ювино, а также село Малахово. С 13:00 до 17:00 электроснабжение приостановят в деревнях Березово, Кобылинка, Коробово, Корякино, Оськино, Парфеново, Радино и Хараблино. С 09:00 до 17:00 отключение затронет деревню Ершовские Выселки.

