В горбуше холодного копчения «Балтийский берег» обнаружили личинки гельминтов

В Саратове в продукции «Балтийский берег» (горбуша холодного копчения) найдены личинки паразитов, которые могут вызывать аллергию и ослаблять иммунитет. Также в Челябинской области и Башкортостане в филе форели этого же производителя выявили превышение содержания микробов в 30 раз. Компания провела внутреннюю проверку и заявила, что нарушений не обнаружила, однако Роспотребнадзор вынес предостережение.