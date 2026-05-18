В горбуше холодного копчения «Балтийский берег» обнаружили личинки гельминтов
В Саратове в продукции «Балтийский берег» (горбуша холодного копчения) найдены личинки паразитов, которые могут вызывать аллергию и ослаблять иммунитет. Также в Челябинской области и Башкортостане в филе форели этого же производителя выявили превышение содержания микробов в 30 раз. Компания провела внутреннюю проверку и заявила, что нарушений не обнаружила, однако Роспотребнадзор вынес предостережение.
В горбуше холодного копчения «Балтийский берег» обнаружили личинки гельминтов. Об этом сообщило издание SHOT ПРОВЕРКА.
В Саратове в продукции «Балтийский берег» (горбуша холодного копчения) найдены личинки паразитов, которые могут вызывать аллергию и ослаблять иммунитет.
Также в Челябинской области и Башкортостане в филе форели этого же производителя выявили превышение содержания микробов в 30 раз. Компания провела внутреннюю проверку и заявила, что нарушений не обнаружила, однако Роспотребнадзор вынес предостережение.
Фото: SHOT ПРОВЕРКА.